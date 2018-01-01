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بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي تنضم إلى المصالحات المحلية وترفع علم الوطن فوق مبانيها
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بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي تنضم إلى المصالحات المحلية وترفع علم الوطن فوق مبانيها
السبت, 30 حزيران 2018 الساعة 11:30 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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