بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي تنضم إلى المصالحات المحلية وترفع علم الوطن فوق مبانيها

السبت, 30 حزيران 2018 الساعة 11:30 | شؤون محلية, أخبار محلية

بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي تنضم إلى المصالحات المحلية وترفع علم الوطن فوق مبانيها

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