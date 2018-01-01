ألعاب أطفال مخالفة تغزو الاسواق المحلية وأسعارها فوق الخيال.. وحماية المستهلك تعلق!

جهينة نيوز

صناعة (ألعاب الأطفال) لا تقل أهمية عن بقية الصناعات الأخرى لكونها تستهدف شريحة واسعة وكبيرة وافدة باستمرار إلى حضن المجتمع والأهم أغلبها يستهدف عقول الأطفال النظيفة في برامجها وكل حركاتها, إلا أن هذه الصناعة لم تنضج بالصورة المطلوبة في بلدنا وتوفيرها بصناعة محلية تحت مراقبة الجهات المعنية, الأمر الذي فتح الباب أمام التجار لاستيرادها وإدخال ألعاب تحاكي عقل الطفولة بصور مختلفة.

قرار ليس في محله

الأمر الذي زاد (الطين بلة) هو قرار وزارة الاقتصاد منع استيراد ألعاب الأطفال الذي انعكس سلباً على سوق بيعها، حيث ارتفعت أسعار اللعب المستوردة التي تعد البقية الباقية مما تحتويه المستودعات قبل صدور القرار، حيث عبّر أحد المستوردين لألعاب الأطفال عن رفضه الشديد واستيائه من القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص منع استيراد مجموعة من السلع تم إدراج لعب الأطفال ضمنها كأحد السلع الاستفزازية، وأضاف: إننا لا نصنع لعب الأطفال وليست لدينا مصانع حقيقية لتصنيع لعب الأطفال في سورية وما يتم تصنيعه لا يعدو الألعاب الشعبية الرديئة جداً والرخيصة الثمن.

محاولات خجولة

أحد باعة ألعاب الفرو قال :لا ندري ما هو السبب في منع استيراد ألعاب الأطفال وخاصة الفرو منها، علماً أنه كانت هناك محاولات خجولة لإنتاجها محلياً لكنها لم تنجح وكانت هناك عيوب واضحة في المنتج ولاسيما أن هذا النوع من الألعاب يجسد شخصيات كرتونية معروفة ومحببة لدى الأطفال، لكن عند تنفيذ هذه الألعاب محلياً لم تكن النتيجة مرضية وكانت الشخصيات بعيدة كل البعد عن مثيلاتها من المستوردة.

وأضاف بائع آخر: إن المصدر الرئيس لهذه الألعاب هو الصين التي تشتهر بصناعة كل أشكال الألعاب وخاصة الفرو، لافتاً إلى أن سعر لعبة الفرو بدءاً من ألف ليرة مثل شخصية «تويتي» وانتهاء بـ100 ألف مثل الدبب الكبيرة الحجم وذلك حسب نوعية اللعبة وحجمها، وهناك بعض حقائب الفرو المزركشة والملونة التي تحملها البنات الصغيرات جداً والتي تتراوح أسعارها ما بين 1500 حتى 2500 ليرة، ولفت إلى أن هناك إقبالاً على شراء ألعاب الفرو المستوردة نظراً لجودتها ولكونها آمنة بالنسبة إلى الأطفال الصغار دون عمر الخمس سنوات، إضافة إلى أنها مرغوبة جداً في أعياد الميلاد وأعياد الحب التي تعد موسماً لبيع هذا النوع من الألعاب وخاصة ذات اللون الأحمر.

القوة الشرائية

أيضاً في سوق آخر، كانت لـ «تشرين» جولة على محلات بيع ألعاب الأطفال.. الطفلة ريم كانت تنظر بعينيها الصغيرتين باتجاه محل لبيع لعب الأطفال المتخم بالألعاب الملونة البراقة، يبدو عليها مهتمة كثيراً بتفاصيل الأشياء لكنها سرعان ما تغادر هي وأمها المحل، ليتضح بعدها أن والدتها كانت تقرأ الأسعار إلا أنه في خاطرها لعبة دمية صغيرة باربي (الصغيرة) الملصق عليها سعر 6 آلاف ليرة، وتقول أم ريم إن المعيشة أصبحت مرهقة جداً، وربما لا يكفي الدخل مصاريف الشهر من الحاجات الرئيسة للمنزل.

وتضيف: أنا أعمل ورديتين من أجل تأمين حاجة أطفالي وفي موسم العيد (فرج ورحمة)،

علياء – أم لطفلين معلمة مدرسة – قالت إنها تحاول قدر استطاعتها ألا تحرم أبناءها من عادات العيد سواء الملابس الجديدة أو اللعب: لا أستطيع شراء سوى لعبة واحدة لكل أطفالي،(لكن المفاجأة الكبرى بالأسعار).

أما سماح فقالت إنها منعت شراء لعب الأطفال (بعد حالة الغلاء التي شهدتها البلاد.. وقالت مازحة: أخدنا قراراً في البيت (لسنا بحاجة إلى الكماليات في البيت والألعاب باتت تعد من الكماليات ونركز على الضروريات من أكل وشرب وتكاليف المدارس ومصاريفها لثلاثة أطفال).

عبير موظفة في محل ألعاب تقول: إن السوق أصابها ركود بسبب ارتفاع الأسعار باعتبار المستودعات مملوءة بالألعاب مقابل حركة شراء معدومة إلا في بعض المناسبات تنشط قليلاً فقط لأصحاب الدخل المرتفع.

وفي منطقة شعبية، يفترش محمد جزءاً من الرصيف، يرص عدداً من السيارات الصغيرة البلاستيكية التي يكاد لا يخلو بيت منها، وشخصيات كرتونية كـ«بات مان وسبايدرمان» ويضيف محمد الإقبال على الأسواق الشعبية والبسطات يكون أكثر من المحلات الفخمة وذلك لانخفاض أسعارها .

تجار متهمون

عن اتهام أصحاب المحلات بأنهم سبب حالة ركود بضائعهم، بسبب ارتفاع الأسعار بيّن أحد الباعة أن ارتفاع تكاليف الاستيراد والمواد الأولية لصناعة الألعاب المحلية هو سبب الغلاء و ما يجعل السعر مرتفعاً علينا قبل أن يكون صعباً على الزبون، حيث يصل سعر لعبة باربي / صنع الصين/ 500- 2300 ليرة ولعبة باربي مع إكسسوارات/ صنع الصين يتراوح سعرها ما بين 2600- ليرة 7000 ليرة، أما دمى القماش قياس صغير فتتراوح أسعارها ما بين 5000- 8000 ليرة، أما دمى فرو قياس وسط إلى كبير فسعرها 10- 50 ألف ليرة.. وهناك الألعاب الحربية (بارودة)/ صنع الصين سعرها بين 1500- 3500 ليرة، ألعاب حربية (مسدس)/ صنع الصين 800 ليرة – 3000 ليرة أما ألعاب دمى أطفال من عرائس أو (Baby) صنع الصين فيتراوح سعرها ما بين 5000- 10.000 ليرة ولعبة ليغو التركيبية التي يفضلها الأطفال في سن العشر سنوات صنع الصين تصل أسعارها إلى أرقام خيالية بدءاً من 7 آلاف ليرة وانتهاء بـ 60 ألف ليرة.

وأما دراجة سكوتر فتتراوح أسعارها ما بين 5000- 15.000 ألف ليرة وهناك العاب الفتيات الصغيرات وهي عبارة عن أدوات المطبخ وأسعارها حسب قياسها من 18- 20 ألف ليرة في حين تصل أسعار طاولة مكياج مع أدواتها قياس كبير 18,000- 20,000 ليرة وتصل أسعار سيارات تحكم وألعاب مع أضواء وأصوات 2000- 15,000 ليرة.

لكن هل هذه الأسعار معقولة بالقياس مع القوة الشرائية للمواطن؟

آخر الاهتمامات

مدن الملاهي أو الألعاب الترفيهية تتأثر بشكل مباشر بالحروب ويكون لها نصيبها كبقية الصناعات الأخرى، ولكن هي آخر ما يتم العمل على ترميمه أو إعادته للعمل، هذا ما أوضحه لـ «تشرين» المهندس سامر جنود الذي يعمل على تصميم مدن الملاهي، فبعد بناء المدن وتجهيزها بالأساسيات يتم العمل على بناء المدن الترفيهية، وهذه الأعمال تتم بجزء كبير منها عن طريق القطاع الخاص، وهذه الصناعة نشطت بشكل كبير في سورية قبل الأزمة وتجلت بوجود مدن ترفيهية ذات مواصفات عالية في العديد من المحافظات كدمشق وحلب، ثم كان هناك العديد من هذه المدن الترفيهية البسيطة كالتي في مشروع دمر، أو في المولات، وهذه الصناعة تحتاج إلى رأسمال كبير، إذ قبل الأزمة كان إنشاء هذه المدن يصل إلى مئات الملايين، لأن هذه الألعاب تصنع موادها الأولية من حديد أو مستلزمات مائية ذات صفات ومحددات أمان عالية، تكلف مبالغ كبيرة، واليوم مع الغلاء الكبير الذي ضرب كل قطاعات الصناعة، لن تكون ألعاب الملاهي بعيدة عن هذا الغلاء الذي أصبح أضعاف ماكان عليه.

ترشيد بخسارة الملايين

ولمعرفة الأسباب التي دفعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى وقف استيراد ألعاب الأطفال، على الرغم من وجودها بكثرة في السوق المحلية بعد صدور القرار وهذا يدل على أن قرار المنع لم يمنع من انتشارها وإنما أفقد خزينة الدولة مئات الملايين من الليرات السورية كرسوم وضرائب، حيث أكد ثائر فياض -مدير مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن ألعاب الأطفال عدت من المواد الكمالية وجاءت ضمن حزمة المواد الممنوعة من الاستيراد خلال سنوات الحرب التي بدأت فيها الحكومة سياسة ترشيد الاستهلاك واستيراد المواد الضرورية التي تعد ذات حاجة يومية للمواطن.. وتالياً حالة المنع كانت تحت سياسة الترشيد وريثما تنتهي أسبابه تمكن العودة عنه ضمن ظروف تسمح بذلك.

لكن غرف التجارة والصناعة الأكثر تضرراً من القرار سواء من حيث استيراد المادة سلعة كاملة أم استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعتها ولاسيما أن هناك منشآت صناعية محلية تقوم بصناعة ألعاب الأطفال، وهذا بدوره دفع اتحاد غرف التجارة والصناعة إلى تقديم طلبات للحكومة تقتضي إلغاء قرار المنع والسماح باستيرادها, استفاد منه تجار التهريب خلال سنوات الأزمة وهذا بدوره فتح الباب لوجود ألعاب مخالفة وخطرة على المجتمع من جميع النواحي.

وأضاف فياض: إن دخول الألعاب بصورة نظامية إلى القطر من شأنه المساهمة في ضبط الألعاب المخالفة التي تؤذي الصحة والسلامة العامة، إضافة لسهولة مراقبتها في السوق المحلية وتأمين سلامة استخدامها من قبل الأطفال ناهيك بعودة الرسوم الجمركية إلى الخزينة العامة.

صناعة خجولة

لكن توفير هذا النوع من الصناعة أيضاً يحتاج إلى رؤوس أموال وصناعيين لديهم الجرأة للدخول في هذا المجال من التصنيع، وذلك لخصوصية هذه الصناعة لكونها دقيقة جداً وتستهدف الشريحة الأهم في المجتمع ألا وهي الأطفال.. «تشرين» حاولت معرفة رأي وزارة الصناعة عن أسباب تراجعها والضوابط القانونية والإجرائية التي تكفل صناعة متميزة ومحمية من مخالفات التصنيع، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة أهمية هذا النوع من التصنيع، لكن للأسف الشديد استثماراتها خجولة وهناك إحجام كبير من قبل أصحاب رأس المال للاستثمار في هذا الاتجاه، والترخيص لهذه الصناعة محدود جداً لا يلبي حاجة السوق المحلية، لذا الباب مفتوح على مصراعيه أمام الصناعة الأجنبية التي تدخل القطر بطرق مختلفة معظمها عن طريق التهريب والبضاعة المتوافرة في الأسواق 90% منها مهرب وتحاكي عادات مخالفة لعادات مجتمعنا وتالياً تشكل خطورة بالغة على الأطفال وهي بعيدة عن الرقابة سواء في التصنيع أم من حيث التداول في الأسواق.

وأوضح المصدر أن الصناعة المحلية تكاد لا تذكر في هذا المجال وهي لا تغطي حجم الاستهلاك إلا بنسبة لا تتجاوز 5% ومعظمها لا يلبي حاجة الطفولة ولا يحاكي عقول أطفالنا بالصورة المطلوبة وهذه مسألة خطرة جداً يجب الانتباه إليها، وليس هذا فحسب، بل مراقبة الأسواق والمتوافر فيها والعمل على محاربة البضاعة التي تدخل عن طريق التهريب من خلال ضبط المنافذ الحدودية أولاً، والسماح باستيرادها وفق الأصول القانونية ثانياً، والأمر الثالث تشجيع صناعتها محلياً وبذلك تمكن حماية طفولتنا من الألعاب الخطرة التي تحمل مفاهيم مخالفة لمجتمعنا وثقافتنا.

رقابة وفق الحاجة

أما فيما يتعلق بمراقبتها في أسواقنا المحلية فإن فعل الرقابة الأساس يقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال دوريات الحماية التي تنشط وفق الحاجة أو الشكوى التي ترد إلى المديريات في المحافظات.

جمال شعيب -معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في رده على أسئلة «تشرين» عن ألعاب الأطفال وانتشار المخالف منها بصورة كبيرة وواضحة سواء في المولات أو في المحال التجارية وحتى على بسطات الأرصفة والرقابة قال: إنها تتم من خلال المواصفة والفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية والأسعار أيضاً وبثبوت المخالفة ينظم الضبط اللازم ويحال المخالف منها للقضاء.. مؤكداً أن هذه الألعاب تعد مواد مجهولة المصدر لا تحتوي مواصفات وبيانات جمركية وتالياً تنتفي فيها عملية المصالحة على الضبط كبقية المخالفات الأخرى، وهذه بحكم القانون مخالفات جسيمة أمر البت فيها متروك للقضاء.

وأوضح شعيب أن الرقابة تتم من خلال تسيير دوريات نوعية من قبل المديريات لمراقبة الألعاب وكيفية تداولها وسلامة استخدامها من قبل الأطفال، إضافة للرقابة اليومية التي تتم من قبل عناصر الحماية، موضحاً أن الوزارة تقوم بجولات نوعية لمراقبتها من خلال دوريات مشتركة من الوزارة والمديريات وضبط حالات الغش والمخالفة في صناعة لعب الأطفال والمتداول منها في السوق المحلية وكل ذلك من أجل حماية الطفولة من الألعاب الخطرة.

أما عدد المخالفات التي تم تنظيمها في هذا المجال فتجاوز عددها 250 مخالفة على مستوى القطر، وشاطره الرأي لؤي السالم -مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق مؤكداً وجود ألعاب مخالفة للمواصفات منتشرة في الأسواق ليس في ريف دمشق فحسب بل في كل المحافظات وتدخل القطر بصور مخالفة، وبذلك الخسارة تكون باتجاهين: الأول الضرر الكبير للأطفال سواء الجسدي أو الفكري والثاني خسارة خزينة الدولة مليارات الليرات كرسوم جمركية, لذلك نجد المعالجة يجب أن تكون من هذه النقطة من أجل ضبط استيرادها وفق المواصفات المطلوبة والبيانات الجمركية المطلوبة وهذه تتم معالجتها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك وغيرها من الأجهزة الرقابية، عندها رقابتنا تحقق المنفعة والحماية المطلوبة لتداولها في السوق المحلية وصولاً إلى حماية المنتج المحلي، وهذا يتم إلى جانب تشجيع توسيع صناعتها في أسواقنا المحلية والاستغناء عن استيراد ألعاب معظمها لا يحاكي عاداتنا وتقاليد مجتمعنا.