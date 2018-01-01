مجتهد يكشف ما تتعرض له نساء المعتقلين السعوديين!؟

جهينة نيوز

كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" عن موضوع خطير وقع ضد نساء المعتقلين السعوديين.

و أكد مجتهد تعرض نساء المعتقلين السعوديين لحوادث تحرش مهينة أثناء زيارة ذويهم من قبل مسؤولي السجون.

وقال مجتهد إن ادارة السجون قررت التغاضي عن تحرشات مسؤولي الزيارة بذوي المعتقلين من النساء رغم وجود الكاميرات التي وثقت حالات قبيحة.

وأضاف أن هذه الجرائم رواها أهالي بعض المعتقلين، ووثقتها كاميرات المراقبة.. لكن لا يمكن ذكر أسماء الحالات خوفاً من التعرف عليهم، وتعريض المعتقلين وذويهم للانتقام.

واعتبر مجتهد أن النظام السعودي لم يعد يكترث بدين ولا قيم ولا أخلاق، حسب قوله.