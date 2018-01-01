الاتحاد الأوروبي يبحث تمويل 3 مليارات يورو إضافية لاتفاق الهجرة مع تركيا

جهينة نيوز

استعرض الاتحاد الأوروبي، سبل تمويل 3 مليارات يورو إضافية مخصصة لاتفاق الهجرة مع تركيا منها ملياران من ميزانية الاتحاد ومليار أخرى من الدول الأعضاء.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 3 مليارات يورو إضافية عقب تقديم 3 مليارات بشكل مبدئي تعهد بها في 18 من مايو ايار 2016.

وقالت وزيرة مالية بلغاريا مارينيلا بتروفا، التي تترأس بلادها مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "الاتفاق يعمل بشكل صحيح وسمح للاجئين السوريين في تركيا بدخول المنظومة الصحية والتعليم".

وذكرت "من المهم ضمان دعمنا لمواصلة مضي المشروعات على الأرض قدما دون انقطاع".

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأوروبي، أن تركيا "تبذل جهودا كبيرة" من أجل اللاجئين.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خلال قمتهم حول التمويل جرى دعمه في اجتماع سفراء الدول الـ28.

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