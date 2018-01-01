السيطرة على بلدات الكرك الشرقي والغارية الغربية والمسيفرة بريف درعا والدخول الى الغارية الشرقية بمصالحة.. ومفاوضات بشأن "اتفاق سلام"!

جهينة نيوز

سيطر الجيش اليوم على بلدات "الكرك الشرقي" و"الغارية الغربية" و"المسيفرة" في الريف الجنوبي الشرقي لدرعا بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة. حسبما افاد الاعلام الحربي المركزي.

فيما دخلت القوات السورية الى بلدة الغارية الشرقية الملاصقة للغارية الغربية عبر اتفاق مصالحة.

إلى ذلك ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم، أن "المعارضة السورية" تتفاوض مع الجانب الروسي بشأن اتفاق سلام في محافظة درعا جنوب سوريا.

ونقلت الوكالة في وقت سابق عن مصدر رسمي أردني أن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب سوريا سيفضي إلى "مصالحة" بين "المعارضة" والقوات الحكومية.