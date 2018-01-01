ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن روسيا!

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن إمكانية رفع العقوبات عن روسيا تعتمد على أفعالها، وجاء ذلك وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وقال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية رفع العقوبات عن روسيا: "سنرى ما ستفعله روسيا". وتابع : "نعتزم التحدث مع روسيا حول أشياء كثيرة، سنتحدث عن سوريا ".

يشار إلى أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد 16 تموز/يوليو بمدينة هلسنكي الفنلندية. وينوي قادة البلدين بحث أفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

يذكر أن العلاقات الروسية-الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014.

وكذالك تدهورت العلاقات بسبب الأزمة السورية والاتهامات المزعومة للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.