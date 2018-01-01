أبراج يوم السبت 2018/6/30 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/30: يعطي بدون مقابل، يحب السلطة، يفرض شخصيته مهما كان عمره، مبدع، ولكن بالصمت والحب والقلب الطيب، يعمل في الليل والنهار، لكن يثور لأتفه الأشياء، طيب القلب، صديق ممتاز، يعرف كيف يسيطر على الآخرين، حضور قوي وجريء بالقول وبالفعل، يوجد تغيير ممنهج بسنتك، يوجد حل لمشكلة مع الآخرين فيها فائدة بالأشهر المقبلة عقد عمل ومال وصفحة جديدة وحل مواقف محرجة إن كان في توتر أو عدم اتخاذ مبادرات بنهاية الشهر القادم أو الذي بعده تأخذ مبادرة، ويوجد تنقل وتغيير إقامة، وفرصة ولادة طفل أو زواج، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم للدعوات، مناسب للاجتماع مع الأصحاب وتكون مركز اهتمام وشعبيتك ومحبتك في تصاعد، بين القريب والبعيد سوف تشعر على نفسك بأنك فعلاً مهم جداً اليوم حتى تتفوق وتبرز في حقل اختصاصك، حاول أن تتطلع إلى الوجه المشرق من القضايا وترى مم منظار ايجابي لأن اليوم أصدقاء والرضا، قديمين أو جدد، معارف جديدة، يمكن أن يكون عندك فرصة مخبئة لك اليوم مولود الحمل.

الثور: اليوم متطلب ومتنوع، انتبه وركز على الأمور المهنية حتى تطرح مشاريعك وتخلص نفسك من هم ومسؤولية حتى لا تتعرض لانتقادات واتهامات لأن نهارك فيه نصائح كثيرة وهذا الشيء سوف يزعجك، إذاً بسّط الأمور ولا تترد، كن دبلوماسي حتى تسيّر مصالحك بعيداً عن الحسودين وأعطي صورة عن نفسك جميلة، اليوم لا تعمل أعمالك دفعة واحد لكن يجب أن تكون حذر مع الغرباء مولود الثور.

الجوزاء: اليوم مهم، حضّر نفسك أن تلاحق معلومات تحسباً للأخطر والألسنة السيئة ولا تعطي أذنك للثرثرة، كن رائق مع نفسك لأن اليوم يوجد أخبار ستفرحك أو أمر عائلي بسرك وتطمأن لبعض الهواجس، نهار مفروض أن يكون جميل، لا تدخل في مناخ التوتر، دع قلبك قوي وبإمكانك أن تتخطى الحواجز وتطل على أمل جديد، يومك غني ومميز من سفر أو اتصالات مهمة بعيدة إذا كنت على الطرقات أو السفر بمعنى أنه نهار جيد لك مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم بإمكانك أن تتبدل بعض الأجواء لكن الصبر والهدوء تحصل فيها على نتيجة أفضل، رغباتك اليوم تتحقق بوقائع لأن نهارك يحمل بعض الملفات الخاصة، تحسين على ميزانيتك المالية على صحتك حاول أن تجد قواسم مشتركة تحصل على فرصة تغيير، كن ذكي وانتظر يومين أو أكثر لكن أفضل شيء اليوم وجود فرصة مالية آتية من شراكة أو تعويض أو استحقاقات لك مولود السرطان.

الأسد: يوم مهم حتى تجد قواسم مشتركة وتبحث قضايا وعروض جديدة، تبرز وتكون قوي، لو أحد حاول توقيف مسيرتك لا تنفعل ولا تنحرف عن هدفك الأساسي، احتمال أن يكون عندك ظهور بعض المطبات والهزات لكن الجو العام هو يعاكسك بسبب القمر بمربعك، كن حذر ودبلوماسي لكن اذا اقترب منك الشريك العاطفي، انتبه أنت لا تخرب العلاقة اليوم مولود الأسد.

العذراء:اليوم تشعر بتوتر، حاول أن تأخذ قسط من الراحة، وريح رأسك ولاتضع في بالك لأن احتمال أن تواجه تغير بمشاريعك بالدقائق الأخيرة أو تضطر لعمل إضافي يعدّل من برامجك، إذاً لا تستخف بارشاد الاشارات الصحية وتوعك صحي طارئ، انتبه خفف و انهي الأعمال المهمة وخذ وقتك بهدوء وانتبه لمصلحتك الخاصة، لا تعمل مشاكل بمحيطك، أنت دائماً بحاجة إلى أعذار بمحيطك مولود العذراء.

الميزان: اليوم أجوائه جيدة ومريحة يتصالح ويصحح مساره وبعض من أموره بوسط اجتماعي اليوم أو رفقة مع الذين يحبهم أو مطلوب بكل مكان اليوم ليترك أثر في نفوس من يراهم اليوم سواء المرة أو المرة الألف، وقسم منهم يسمع أخبار من أولادهم أو يتصالحو مع أولادهم أو يلطفوا الأجواء بسهرة ولقاء وبخبر معنوي أو مادي، بمعنى لا تدع خبر يفوتك هذا النهار مولود الميزان.

العقرب: يحمل لك بعض التوتر على صعيد عائلي، يمكن أن يطرأ شيء جديد في مجالك العائلي أو على صعيد أمور عقارية أو تستقبل زائرين، احتمال أن تعاني من تأجيل أو تأخير في قضايا تخصك بالدرجة الاولى، لا تترك أحداً يبتزك ولا تتسرع وتوجه اتهامات العائلة، انتبه على نفسك، ضبط النفس مطلوب منك اليوم، حاول أن تحب نفسك حتى تعطي أكثر، بمعنى أمور منزلية أو تصليحات عندك مولود العقرب.

القوس: اليوم أنت أكثر شيء قادر تتواصل وأفكار غزيرة وتقدم أشياء مفيدة لمحيطك العائلي أو أخوة أو أخوات أو جيران ويمكن تفكر بسفر أو يمكن نهارك جميل حتى تنهي نقاشاتك وتحل مشاكلك وتعتمد أسلوب جديد، تدخل بمشاحنة، لذلك تمشي أمورك وفق خططك، بإمكانك أن تنفذ لكن بدون اهانات اليوم مولود القوس.

الجدي: اليوم غير عاطل عليك لكن مناسب لتباشر في تطبيق الأفكار التي أهملتها في السابق، كن حكيم وافتح عيونك، اليوم يحمل لك ربح أو معالجة لقضية إذاً لا تفتحعلى نفسك أبواب الصرف لأنها تتصاعد وخاصةً هذه الفترة، ممكن عمل إضافي من مال أو مكسب أو هدايا أو أشياء ضائعة تعثر عليها، بمعنى عنوان نهارك اليوم المال مولود الجدي.

الدلو: اليوم الأضواء مسلطة عليك أكثر واحد مسيطر، تشعر بجاذبية وقدرة معنوية عالية، وتسمع جواب وتبدأ بإدخال تغيير على مظهرك حتى تسمع مديح وكلمات جميلة، اليوم أنت بحلّة جديدة بالمقارنة باليومين الماضيين، نهارك جميل حتى تجد سعادة وتحسم أمر وتعمل تسوية رائعة وحركة غير اعتيادية، بمعنى اليوم جيد لك لوصول القمر لبرجك مولود الدلو.

الحوت: اليوم متعب ووتيرتك هادئة، يمكن أن تسمع عتاب أو يتأجل خبر تنتظره، لا يمنع أن تكون مستعد لأي أحد يحد من صلاحياتك ويؤثر في نفسيتك، حاول أن لا تختلط أفضل لنفسيتك، وبإمكانك أن تتقرب من أهل الثقة إذا كنت تشعر بتشاؤم، استخدم حكمتك، بمعنى اليوم عليك أن تركز على الراحة لأنه مظلوم نهارك مولود الحوت.