لافروف.. الرئيس الأسد يدافع عن سورية والمنطقة برمتها في وجه الإرهاب

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث للقناة الرابعة البريطانية، أن الرئيس بشار الأسد يقوم بدور المدافع عن سورية والمنطقة برمتها ضد التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما يدفع روسيا إلى دعم الجيش السوري.

وأضاف لافروف، "روسيا تدعم الرئيس الأسد ليس لأنه يعجبها، فالدول لا تتعامل بالعواطف، بل لأنه يدافع عن سورية والمنطقة ضد الإرهاب".

ولفت لافروف إلى أن أمر بقاء الرئيس الأسد في السلطة هو عائد للشعب السوري الذي عليه أن يبت في هذه المسألة وهو المخول الوحيد بالأمر، مشيرا إلى أن هذا المفهوم لقي رفضا قاطعا من عدد كبير من الدول في بداية الأزمة في سورية، لكن كثيرا من هذه الدول تؤيد هذا المفهوم.

وعن تواجد القوات الروسية في سورية أكد لافروف، أن موسكو لن تسحب قواتها من سورية حتى نهاية العام الجاري، قائلا: “لا نحدد موعدا مصطنعا لذلك، لكننا نقلص وجودنا في سورية بشكل تدريجي، ونفذ التقليص الأخير منذ عدة أيام فقط، حيث أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عودة أكثر من ألف عسكري إلى وطنهم، بالإضافة إلى سحب جزء من الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى”