مواجهة بنكهة مدريدية بين منتخبي الأوروغواي و البرتغال

جهينة نيوز:

يلتقي منتخبا الأوروغواي والبرتغال لكرة القدم في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018 غدا السبت، في مواجهة بنكهة مدريدية بين قائد الأوروغواي غودين، أحد أبرز المدافعين في العالم، وزميله في المنتخب ونادي أتلتيكو خوسيه ماريا خيمينيز، ومهاجم ريال رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي يقدم أداء لافتاً في المونديال الروسي

تأهلت البرتغال إلى ثمن النهائي كثانية المجموعة الثانية خلف إسبانيا، بينما تصدرت الأوروغواي المجموعة الأولى بفوز على مصر والسعودية بالنتيجة نفسها (1-صفر)، وفوز على روسيا المضيفة (3-صفر).