شركة تعرض مكافأة بمليون جنيه لمن يختار إسماً لعاصمة مصر الجديدة

الجمعة, 29 حزيران 2018 الساعة 21:51 | مجتمع, أخبار المجتمع

شركة تعرض مكافأة بمليون جنيه لمن يختار إسماً لعاصمة مصر الجديدة

جهينة نيوز:

تنظم الشركة المختصّة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في مصر مسابقة كبرى لاقتراح اسم وشعار مناسبين للمشروع عبر موقعها الإلكتروني.

هذه العاصمة الجديدة يتم بناؤها حالياً في محاولة لإستيعاب التضخم السكاني في القاهرة من خلال بناء عاصمة إدارية وسكنية ثانية.

وأفاد المتحدّث الرسمي باسم الشركة العميد "خالد الحسيني" إن المسابقة مفتوحة للعموم من أجل وضع اسم وشعار للعاصمة الإدارية وتصل قيمة الجوائز إلى مليون جنيه.

كما حدَّد المعنيون 7 معايير لاختيار الاسم الجديد، منها: التعبير عن الشخصية المصرية، البساطة وعدم التعقيد، التميّز، الإيقاع الرنان للكلمة وغيرها من الشروط.


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