الخارجية السورية: الدول الغربية تسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للاعتداء على الدول المستقلة

جهينة نيوز:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الجمعة أن سورية تعبر عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد التي اعتمدتها مجموعة الدول الغربية وخاصة دول العدوان الثلاثي على سورية لتمرير قرار في المؤتمر الطارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتيح لها تسييس المنظمة لاستخدامها مطية للقيام باعتداءات على الدول المستقلة ذات السيادة بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية

وأضافت الخارجية: القرار يتناقض مع احكام اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية ويشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي جراء اعطاء منظمة تقنية معنية بمسائل علمية وفنية صلاحيات اجراء تحقيقات جنائية وقانونية ليست من اختصاصها، وأن القرار لن يفيد إلا في إضافة تعقيدات جديدة على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أداء دوره ما سيؤدي لإصابتها بالشلل

وتابع البيان: سورية تجدد إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، وأن سورية تلفت إلى قرب انكشاف كل الأكاذيب والفبركات التي وقفت خلفها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ودول أخرى بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية