غضب ياباني بسبب سفينة تنقيب صينية

جهينة نيوز:

قدمت الحكومة اليابانية، احتجاجا لدى الصين، للسماح لسفينة تنقيب عن الغاز بالعمل في مياه متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وكانت اليابان والصين، اتفقتا على تطوير حقول الغاز في المنطقة معا في عام 2008، لكن المحادثات توقفت منذ ذلك الحين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا: "من المؤسف جدا أن تواصل الصين أعمال التطوير في المنطقة البحرية في ظل عدم ترسيم الحدود بين اليابان والصين في بحر الصين الشرقي".

وأضاف سوغا أن طوكيو ستواصل حث بكين على العودة إلى المحادثات.

وتحسنت العلاقات بين البلدين، في الأعوام القليلة الماضية، بعدما تدهورت بشدة في عام 2012، عندما أعلنت اليابان سيادتها على مجموعة جزر في بحر الصين الشرقي تطالب بكين أيضا بالسيادة عليها.