الجيش الليبي يوجه انذار لأطرافا دولية

جهينة نيوز:

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الجمعة، أطرافا دولية لم تسمها، من "السعي لإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي".

وقال بيان للجيش الليبي: "تردنا معلومات عن رغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي، بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية".

وشدد البيان على أن هذا العمل "يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واعتداء سافرا على الدولة الليبية".

كما أكد أن القوات المسلحة الليبية "ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الدولة الليبية وشعبها ومؤسساتها، وبما يكفل التصدي لأي عدوان أو انتهاك للسيادة الوطنية".

يذكر أن الجيش الليبي حرر، الخميس، منطقة البلاد وسط درنة، وبذلك تصبح المدينة بأكملها تحت سيطرته، حسبما أكدت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وبدأ الجيش الوطني قبل أسابيع عملياته في المدينة الساحلية شرقي البلاد، لطرد المجموعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" منها، بعد 5 سنوات من سيطرة الإرهابيين عليها.

ووسع التنظيم المتطرف نفوذه في درنة خلال الخمس سنوات الماضية، مستغلا تردي الأوضاع الأمنية والارتباك السياسي الذي تمر به البلاد.

وخلال العمليات الأخيرة، أعلن الجيش عن مقتل زعيم القاعدة في المدينة عطية الشاعري، خلال اشتباكات مع المتشددين، مما شكل ضربة قاضية للتنظيم.