السلطات التركية تعتقل برلمانيا سابقا نشر تسجيلات تفضح الفساد

جهينة نيوز:

اعتقلت السلطات التركية نائبا سابقا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، بتهمة صلته المفترضة مع جماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الجمعة، أنه جرى احتجاز البرلماني السابق آرين أدريم في أنقرة، قبل أن يتم نقله لاحقا إلى إسطنبول حيث أمرت المحكمة باعتقاله.

وتقول السلطات إن أرديم ساعد "جماعة إرهابية" عن عمد بدون أن يكون عضوا فيها، لكنه نفى ذلك.

وأشارت إلى أن أرديم دعم غولن أثناء رئاسته تحرير صحيفة "كارشي" التي نشرت تسجيلات صوتية في 2013 عن تفشي الفساد الحكومي.

وقد يواجه النائب السابق عقوبة سجن تصل إلى 22 عاما.

وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، لكنه ينفي ذلك قطعيا.

واستهدفت عملية "التطهير" بعيد محاولة الانقلاب أنصار غولن، لكنها ما لبثت أن طالت الأوساط المؤيدة للأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة وأساتذة وصحفيين.

وتقول الأمم المتحدة إن تركيا ألقت القبض منذ ذلك الحين على 160 ألف شخص وفصلت نفس العدد تقريبا من الوظائف العامة، ووجهت أيضا اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص، حيث ظلوا في السجون على ذمة التحقيق.