هواة يفضحون أمر عسكري من مركز قيادة أمريكي

الجمعة, 29 حزيران 2018 الساعة 18:01 | سياسة, عالمي

هواة يفضحون أمر عسكري من مركز قيادة أمريكي

جهينة نيوز:

التقط هواة اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة إصدار أمر عسكري من مركز قيادة أمريكي أرضي إلى قاذفة استراتيجية مخصصة لحمل صواريخ نووية حرارية.

وذكرت صحيفة "The drive" أنه تم التقاط الإشارة ليلة 27 حزيران / يونيو الجاري للقاذفة المخصصة لحمل الصواريخ النووية الحرارية "B-52 Stratofortres"، مشيرة إلى أن ذلك كان في إطار مناورات شاركت فيها القاذفات الاستراتيجية من نوع "B-52 Stratofortress" و"B-2 Spirit" و"E-6 Mercury".

وأوضحت الصحيفة أن "هذه المناورات هي تذكير لأعداء الولايات المتحدة حول قدرة قاذفاتها وجاهزيتها لإيصال الرؤوس النووية الحرارية إلى كل نقطة في العالم"، مضيفة أنه في وقت الحرب، تتم عمليات النقل هذه عند الشروع في هجوم مخطط له وواسع النطاق باستخدام الأسلحة النووية.


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