فرنسا ترفض افتتاح مراكز إيواء للمهاجرين على أراضيها

جهينة نيوز:

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بأن فرنسا لن تفتح على أراضيها مراكز إيواء للمهاجرين، لأنها ليست بلد الوصول الأولي لهؤلاء المهاجرين.

وقال ماكرون: "ليست فرنسا بلد الوصول الأولي. الكثيرون يريدون حثنا على اتخاذ هذه الخطوة، لكنني أرفض ذلك، لأنه يجب علينا عدم إعادة النظر في مبادئ عملنا مرة تلو أخرى". وجاء هذا التصريح قبيل الجلسة الثانية لقمة المجلس الأوروبي.

وأشارت الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية ناتالي لوازو سابقا إلى عدم وجود أية أسباب لتصبح فرنسا بلد الوصول الأولي.

هذا وتوصل المشاركون في الجلسة الأولى من قمة المجلس الأوروبي يوم الخميس إلى اتفاق حول إقامة مراكز للمهاجرين في الدول الأوروبية.

وتجري الجلسة الثانية لقمة المجلس الأوروبي في بروكسل اليوم 29 من يونيو حيث ستناقش ألح القضايا الأوروبية التي تثير جدا كبيرا لدى دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سياسة الهجرة وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتمديد العقوبات ضد روسيا وإمكانية انضمام الأعضاء الجدد للاتحاد.