الجيش السوري يواصل تقدمه في درعا ويسيطر على مناطق جديدة في ريفها

جهينة نيوز:

واصل تقدمه في ريف درعا، مؤكداً سيطرته على "بلدة الحراك" في ريفها الجنوبي الشرقي، بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

كذلك ذكرت وسائل إعلام أن الجيش السوري سيطر على تل الزميطية المشرف على الطريق الحربي بين ريفي درعا الشرقي والغربي.

ويعني الاستيلاء على هذه المنطقة أنه لم يعد باستطاعة المسلحين استخدام هذا الطريق، الذي يمتد جنوب مدينة درعا، وتقلص الأراضي التي تقع تحت سيطرتهم على الحدود مع الأردن.

واستعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على قرى وبلدات الحراك ورخم والصورة وعلما والمليحة الغربية والمليحة الشرقية وبلدتي الاصلحة وجبيب بريف درعا.

إلى ذلك أفادت معلومات بأن المسلحين في بلدات الطيبة وصيدا وأم المياذن ونصيب بالريف الشرقي والجنوبي الشرقي وافقوا على تسليم أسلحتهم للجيش والدخول في المصالحة.

ويتزامن ذلك مع خروج عشرات العائلات عبر الممرات الإنسانية، التي تم فتحها بدرعا لتسهيل خروج المدنيين من مناطق انتشار المسلحين، حيث كان في استقبالهم عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية الصحية والإغاثية.