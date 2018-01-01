مونديال 2018 قد يساهم في تسريع نمو الاقتصاد الروسي

الجمعة, 29 حزيران 2018 الساعة 15:29 | رياضة, مونديال روسيا 2018

مونديال 2018 قد يساهم في تسريع نمو الاقتصاد الروسي

جهينة نيوز

أعلن البنك المركزي الروسي أن بطولة كأس العالم لكرة القدم قد تساهم في تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.2 - 0.1 نقطة مئوية.

وقال المركزي الروسي في تحليل له: "حسب تقديرات بنك روسيا، فإن مساهمة كأس العالم قد تشكل 0.1 — 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2018".

ولفت المركزي الروسي إلى أن هذا العامل تم أخذه بعين الاعتبار في تقريره حول السياسة النقدية الاقتراضية. فحسب تقرير البنك المركزي الروسي فإنه من المنتظر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث بحدود 1.1 — 1.6 في المائة.

وتقام بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.

المصدر Sputnik


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