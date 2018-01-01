وفاة الفنان المصري مدحت مرسي بطل فيلم " الطريق إلى إيلات "

الجمعة, 29 حزيران 2018 الساعة 15:25 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

وفاة الفنان المصري مدحت مرسي بطل فيلم

جهينة نيوز:

توفي صباح اليوم الفنان المصري مدحت مرسي ( 1949 -2018 ) بطل فيلم " الطريق إلى إيلات " وفق ما أعلن نجله المؤلف أيمن مدحت ، وكتب أيمن عبر حسابه على موقع فيسبوك: "والدي الفنان مدحت مرسي في ذمة الله".

شارك الفنان الكبير في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "الطريق إلى إيلات" والذي أدى خلاله دور مدير المخابرات الحربية، وفيلم "حكايات الغريب" في دور موظف الحكومة الذي يبحث عن "الشهيد الغريب"، إضافة لمسلسل "ضمير أبلة حكمت". وآخر أعماله كان مسلسل "ظرف أسود".

يُذكر أن مدحت مرسي هو والد المؤلف أيمن مدحت والمخرج أحمد مدحت.


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