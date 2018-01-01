بالصور.. من سيطرة الجيش السوري على "تل حمد وسد ابطع والكتيبة 271 " في ريف درعا الشمالي

الجمعة, 29 حزيران 2018 الساعة 14:33 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. من سيطرة الجيش السوري على

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