الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لمدة 6 أشهر

جهينة نيوز:

أعلن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، بحجة أن موسكو لم تحرز تقدما على صعيد تطبيق اتفاقيات مينسك لوقف القتال بشرق أوكرانيا.

وقال المجلس الأوروبي على موقعه في "تويتر": "اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لستة أشهر".

وجرى النقاش حول اتفاقات مينسك بعد المحادثات الماراثونية المتعلقة بأزمة الهجرة في ختام اليوم الأول من قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العقوبات ضد موسكو في يوليو 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، وبعد بضعة أشهر على انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 150 شخصية روسية، من بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدرجون على "لائحة سوداء".

وتعارض بعض الدول والأطراف الأوروبية التمديد التلقائي للعقوبات على روسيا، داعين إلى رفعها نظرا لأنها تلحق خسائر بقطاع الاستثمار وبرجال الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي.

هذا وقد صرحت موسكو مرارا بأنها ليست طرفا في الصراع المسلح الدائر في شرق أوكرانيا.

المصدر RT