بعد أحلام و نادين ..هبة طوجي تتعرّض للهجوم بسبب مواقفها من المرأة السعودية

جهينة نيوز:

اعتبر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي أنّ بعض الفنانات اللواتي قدن حملة مباركة للمرأة السعودية بعد تمكينها من قيادة السيارة إنما أردن من ذلك الترويج لأنفسهنّ من خلال المرأة السعوديّة

الفنانة أحلام كانت أوّل من نالت نصيبها من الهجوم، بسبب مواقفها السابقة الرافضة لقيادة المرأة السيارة، و تلتها الفنانة نادين نجيم التي بدورها تعرضت لهجوم من بعض الناشطات، بعد قيامها بتصوير فيديو داعم لقيادة المرأة السعودية السيّارة، على خلفية مواقفها السابقة التي أعلنت فيها صراحةً أنها لا تؤيد المساواة بين المرأة والرجل، وأنّها لا تمانع بأن يقوم ابنها بعلاقات خارج إطار الزواج، وأنّها تربي ابنتها بطريقة مختلفة عن ابنها

أما الهجوم الأعنف كان من نصيب الفنانة هبة طوجي، التي أطلقت كليب هدية للمرأة السعودية، فحصدت من خلاله نقداً قاسياً، بسبب ما اعتبره البعض دعوة منها للمرأة إلى خلع الحجاب.

الكليب يظهر هبة وهي تضع منديلاً على رأسها وتقود خارجة من نفق مظلم، قبل أن تشرق الشمس فتقوم بخلع الحجاب.

وتحت عنوان "رح كفي المشوار" أرادت هبة تهنئة السعوديات، إلا أنّها لم تحسب خطواتها جيداً، فاعتبر البعض أنّها تعتبر الحجاب سجناً وتدعو إلى التحرّر منه، بينما رأى البعض الآخر أن نيّة هبة حسنة، وأنّ هذا المشهد يتحمّل مسؤوليته المخرج، وأنّها بطبيعة الحال أرادت مباركة هذه الخطوة للسعوديات وليس استفزازهن.

المصدر وكالات