الخارجية الروسية: اجتماع أستانا المقبل سيعقد في يومي الـ30 والـ31 من تموز

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول الازمة السورية سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي الـ30 والـ31 من تموز القادم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين : “عندما كنا في آخر لقاء لأستانا قررنا أن اللقاء القادم سيجري في سوتشي في آخر يومين من شهر تموز” موضحا أن هذا اللقاء سيعقد بالصيغة التي عملنا بها منذ البداية “بمشاركة الدول الضامنة الثلاث لصيغة أستانا روسيا وإيران وتركيا وأطراف الحوار السوري إضافة إلى المراقبين”.

وجدد فيرشينين تأكيد بلاده على ضرورة القضاء التام على الإرهاب في سورية وذلك خلال مباحثاته مع رؤساء بعثات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم بأن فيرشينين تناول بالتفصيل خلال هذه المباحثات الأوضاع في سورية مع التأكيد على أهمية هزيمة الإرهابيين تماما فيها وتفعيل عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن فيرشينين ناقش في هذا السياق مهام إيجاد قرارات متفق عليها حول التسويات السياسية للأزمات الحادة في العالم.