الصين.. إعدام مهربي مخدرات أمام مئات الأطفال

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة صينية حكمها بالإعدام على مهربي مخدرات، أمام المئات.

وكان الحضور أغلبه من طلاب المدارس اليافعين بمدينة هايكو، الذين شاهدوا المحاكمة كاملة من مدرجات الملعب.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن عملية المحاكمة العامة كانت جزءا من حملة توعية للشرطة الصينية في يوم "محاربة المخدرات".

وقالت القاضية على الملأ: "أعلن الآن عن اصطحاب ساي ليكين وهوانغ زهيني لموقع الإعدام، وإتمام عملية الإعدام رميا بالرصاص".

وقالت الصحيفة إن إصدار حكم الإعدام أمام حشد كبير من المتفرجين يعد أمرا طبيعيا في الصين، حيث تهدف السلطات هناك لنشر التوعية بهذه الطريقة.