مدير "اف بي اي" يدافع عن استقلالية المحققين في التدخل الروسي

جهينة نيوز:

دافع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي والمسؤول الثاني في وزارة العدل الاميركية عن استقلالية المحققين الذين يعملون على قضية التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية التي تثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وخلال جلسة استماع استمرت ساعات اجاب كل من كريستوفر راي ورود روزنشتاين بشكل علني عن تساؤلات تتعلق بالتحقيق في تدخل موسكو بالانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2016 واخرى تتعلق بشبهات حول وجود تواطؤ بين اعضاء فريق حملة ترامب وروسيا.

وجاءت الاسئلة الاكثر حدة من جانب اعضاء جمهوريين في اللجنة القضائية في مجلس النواب، وتم توجيهها بشكل خاص الى روزنشتاين الذي لديه سلطة على المدعي الخاص روبرت مولر المكلف العمل على ملف التدخل الروسي منذ اكثر من عام.

وقال النائب الجمهوري تراي غودي بنبرة غاضبة "اذا كان لديكم دليل على ان اي شخص في فريق حملة ترامب تصرف بنحو خاطئ، فأظهروا ذلك لهيئة المحلفين الكبرى. إذا كان لديكم دليل على أن هذا الرئيس قد تصرف بشكل غير لائق، فبيّنوا ذلك للأميركيين".

وكان ترامب قد هاجم في وقت سابق مولر الذي كان في السابق رئيسا لمكتب التحقيقات الفيدرالية ويحظى باحترام كبير في اوساط الجمهوريين.

وسأل ترامب عبر تويتر "متى يكشف بوب مولر عن تضارب المصالح؟ لماذا يستغرق الامر وقتا طويلا؟".

وقال روزنشتاين خلال جلسة الاستماع "اعتدنا في وزارة العدل على الانتقاد وهذا لا يؤثر على عملنا".

من جهته دافع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ايضا عن استقلالية أجهزته. وقال راي "كما قلت مرارا، أتعهد بأن أقوم بهذا العمل من خلال اتباع القواعد في جميع الجوانب، ولن يثنيني عن ذلك أي ضغط سياسي من اي جهة".