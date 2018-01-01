ماتيس يبدي تضامنه مع اليابان بشأن المختطفين

جهينة نيوز:

أبدى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، تضامنه مع اليابان فيما يتعلق بالمختطفين اليابانيين المحتجزين في كوريا الشمالية، وذلك خلال محادثات في طوكيو تركز على مفاوضات لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

ولاحظ ماتيس الذي يزور اليابان في المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية التي شملت أيضاً الصين وكوريا الجنوبية، أن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا يضع دبوس صدر للتذكير باليابانيين الذين خطفتهم كوريا الشمالية لتدريب جواسيسها.

وفي مستهل محادثاته مع أونوديرا في وزارة الدفاع في طوكيو، قال ماتيس: "أنوه باحترام إلى الدبوس الأزرق الذي تضعه ونحن معكم". واعتبر ان التحالف الأميركي - الياباني هو "حجر الزاوية" للإستقرار الاقليمي.

من جهته، أشار أونوديرا الى انه سيبحث مع ماتيس موضوع كوريا الشمالية.