551 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق خلال شهر حزيران

جهينة نيوز

أنهى سوق دمشق للأوراق المالية تداولاته مع نهاية شهر حزيران على ارتفاع بأحجام وقيم التداول حيث وصلت قيمة التداولات إلى 551 مليون ليرة بحجم تداول 767 ألف سهم موزعة على 868 صفقة .

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 2 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5673 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.02%.‏

هذا وقد أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 41 ألف سهم موزعة على 42 صفقة بقيمة تداولات بلغت 30مليون ليرة.‏

وكان لسهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 9 آلاف سهم بقيمة تداول 10 ملايين ليرة من خلال 15 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1082ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.45%، ومن ثم جاء سهم بنك قطر الوطني- سورية حيث تم تداول 15ألف سهم بقيمة تداول 6 ملايين ليرة من خلال 8 صفقات ليغلق سهمه على سعر 431 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.25%، تلاه سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 4آلاف سهم بقيمة تداول 5 ملايين ليرة من خلال 8 صفقات ليغلق سهمه على سعر 1249ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.75%.‏

هذا ولا يزال سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق موقوفاً عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، شركة العقيلة للتأمين التكافلي، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، فرنسبنك - سورية، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الاتحاد التعاوني للتأمين،الشركة السورية الكويتية للتأمين، الشركة المتحدة للتأمين.‏

في سياق متصل أكد مصدر في السوق أن أحجام وقيم التداولات كانت متباينة ما بين الارتفاع والانخفاض خلال النصف الأول من العام الحالي، وتوقع أن يكون أداء السوق مع نهاية العام أفضل من العام الماضي نتيجة عدة مؤشرات منها حالة الاستقرار الأمني وعودة النشاط الاقتصادي ورغبة العديد من الشركات بالتحول إلى شركات عامة مساهمة للاستثمار في السوق كملاذ آمن لمرحلة إعادة الإعمار .‏