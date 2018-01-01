التحقيق في دليل اتحاد الكرة الأرجنتيني لطرق العلاقة الناجحة مع الروسيات ؟!

جهينة نيوز:

فتحت المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين تحقيقا، الأربعاء، حول الدليل الاسترشادي الذي أصدره اتحاد الكرة الأرجنتيني وذكر من خلاله بعض الطرق التي يجب اتباعها إذا ما أراد شخص إقامة علاقة ناجحة مع نساء روسيات خلال فترة بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح كلاوديو بريسمان، الذي يعمل مراقبا في المؤسسة، في تصريحات لإذاعة (لا ريد) الأرجنتينية: "إنه شيء مهين ويدعو للتمييز"، كما أن هذا الدليل تم توزيعه خلال الدورة التعليمية التي نظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حول اللغة والثقافة الروسية.

وتسعى المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن إضافة هذه النصائح المثيرة للجدل والخاصة بكيفية إقامة علاقات مع السيدات الروسيات، كما خصص اتحاد الكرة الأرجنتيني هذه الدورة التعليمية للصحفيين والقيادات الرياضية الذين سيتواجدون في روسيا خلال المونديال.

ووفقا لما نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، يقول الدليل الذي تم توزيعه على المسؤولين واللاعبين والمدراء الفنيين والصحفيين الذين سيسافرون للمونديال "ماذا تفعل من أجل الحصول على فرصة مع فتاة روسية، إن الفتيات الروسيات حالهن حال أي فتاة أخرى يولين اهتماما كبيرا لما إذا كنت نظيفا ورائحتك طيبة وترتدي ملابس جيدة أم لا".

وأضاف النص الذي قام الصحفيون بتصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الانطباع الأول هام جدا بالنسبة لهن، لذلك عليك أن تهتم بمظهرك".