أبراج يوم الجمعة 2018/6/29 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/29: نشيط، حاسم، يهتم بالانسانية، عنده تعقّل، يحب العدل، عنده قدرة هائلة على التنظيم، يحب فعل الخير، يحب الظهور، خفيف الروح والدم، جذاب، يحب التجدد والتغيير والسفر والعائلة، في الفترات القادمة احتمال صعوبات سوف تضطر لتجاوزها، و عليك أن تبرهن عن عناد وغالباً تميل للهجوم، جرّب أن تعمل استراتيجية مناسبة لأن عمل جديد عندك، عليك أن تسير فيه خطوة بخطوة، المفروض أن ترفع معنوياتك لأنه يوجد رغبة بمحو الأذية والتخلص من سوء تفاهم بمحيطك على صعيد أمور عائلية تتعلق بعقارات أو مواريث، لذلك أمورك المالية سوف تتحسن وتغيير وظيفي اذا كنت تعمل، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تركز على عملك، من اللازم أن تفتش على عيوبك ونقاط ضعفك لأن بالعين المجردة سوف تتمكن من مراجعة أخطائك مع المسؤولين عنك اليوم، جرّب أن لا تستخف بالفرص الايجابية في مهنتك مهما كانت صغيرة، اليوم الوقت غير مناسب لتأخذ قرار وتكون لجوج بالعكس من المفروض تتدعم مركزك ومكانتك بالاضافة إلى مركزك في العمل وإلى علاقاتك مع الأصدقاء الاجتماعية والعائلية، استغل هذا النهار للبحث عن فرصة عمل أو العمل مع غرباء أو نزلة الأسواق مولود الحمل.

الثور: أنت مقبل على فترة فيها اكتشافات ومشاريع و تدور حول سفر بعيد أو اتصال لأماكن بعيدة، تزداد رغبتك بأن تنفتح على العالم الآخر وتشعر بالحاجة للاتصالات حتى تسمع أخبار سارة، اليوم أنت بأحسن حالات حتى تحصل على فرصة جديدة لها علاقة بمقابلة أو دراسة أو دورة أو يلعب أحد الأصدقاء دور بهذه الأمور، اليوم للنشاط عند مولود الثور.

الجوزاء: تنشغل بين الأمس واليوم بالحسابات المالية، تجنب قدر الامكان أي موقف ضاغط والمصدر الداعم اليوم لمشاكلك، انتبه لإدارة المصالح وتقوم بمتابعة، حسابات المالية، يجب أن تكون حذر ولا تفرض نفسك للخطر المالي، عليك أن تنتبه على مصاريفك، مشغول بالتغييرات، عليك أن تكون حذر كثيراً مولود الجوزاء.

السرطان: تركز على شراكة لكن يمكن أن يظهر عناد وعليك أن تخفف منه وتبتعد عن أي انفعال بتعاطيك مع الشركاء، نهارك يحمل لك انفعال وتأجيل وعرقلة وتطورات ثقيلة فكن حاضر و ليّن ومنتبه حتى تكسب الوقت وتحصل على أشياء تتبناها، اليوم يمكن أن تأخذ وتعطي ويمكن أن يكون ذهنك مشتت بسبب تراجع بعض الأصدقاء أو الشركاء لذلك اليوم الحذر واجب وانتبه من مخالفة قانونية مولود السرطان.

الأسد: اليوم تشعر بتراكم الأعمال وأيضاً هذا الشيء يزعجك لأن غير قادر على ان تنجز قسم منه وهذا ينعكس سلبي على علاقاتك بالمحيط أو بالعمل وإذا كنت تعمل فلا تضيّع مجهودك وتكون لجوجاً، انتبه يمكن أن يزيد شعورك بالارهاق ويوترك، نصيحة خذ قسط من الراحة كل ما تتوفر لك الفرصة، جرّب أن تأخذ ساعات كافية من النوم ونوعية الغذاء يجب أن تكون صحية، تتنقل من حال لحال أو لديك مناوبة مولود الأسد.

العذراء: تشعر بقوة العاطفة والقمر بوجوده في الجدي يجلب لك الحظ بمختلف المجالات الاجتماعية والعملية والمالية، والحظ لن يتخلى عنك، يناسبك اليوم أن تنطلق حتى تحقق مشاريعك وتثبت شخصيتك، فرصة جديدة بانتظارك، شرط أن لا تبالغ في الطلبات، اليوم صوتك مسموع، اهتمام ببعض الأولاد لقسم من مواليد العذراء اليوم.

الميزان: اليوم مشغول بما يتعلق بالعقارات والمشاغل المنزلية والعائلية وكأنك تشك بأن شؤونك لا تتحسن مثلما تريد، لكن لا تتعجل الأمور واستفيد من الفرص المتاحة لك حتى تقوم بتحسينات وتعديلات خصوصاً المتعلقة بديكور و أساس منزل أو حديقة، نصيحة جرّب أن تضغط على أعصابك حتى تخفف من حدة المواجهة مع محيطك، أخبار عاجلة أو أمور بالتصليحات لك مولود الميزان.

العقرب: اليوم يصعب عليك أن تتصرف بموضوعية نحو الجديد، اذا شعرت الأمر ضروري لذلك انتبه للمستقبل راقب الأوضاع، معلومات مقابلات تحليل تنقيب عن حقيقة، تسمع خبر تجتار بعض الصعوبات الماضية وتعيد السلام لروحك، لا تنسى اليوم مناسب حتى تتوصل وتظهر وتناقش بحركتك مع جيرانك أو اخواتك مولود العقرب.

القوس: تشعر بين الأمس واليوم بارتياح وتهتم بشأن مالي وتعود الأحداث التي تبادر فيها ويمكن فيها تغيير ايجابي، لديك دفع مال بسبب أو بآخر ويمكن لأسباب صحية أو صرف أموال ويوجد بعض الفواتير، فكّر جيداً ولا تهمل التفاصيل بالمقابل يجب أن تحصل على استرداد وخفف من النفقات مولود القوس.

الجدي: تشعر برغبة في التغيير والتجديد بحياتك واليوم أيضاً يقوى تأثيرك على محيطك وتمارس جاذبية كبيرة وتحدد لنفسك هدف واضح، نجاح مالي غرامي على وجه الخصوص، يفضل أن تكون مختار من بين الأصدقاء لأن اليوم الجميع يريدك لأنك قادر على أن تسيطر على الآخرين، ولا يوجد شك اليوم ولا أحد قادر على ازعاجك، طاقة ونشاط وقوة بسبب القمر الموجود عندك مولود الجدي.

الدلو: اليوم عليك أن تطيل بالك يمكن يظهر عنك أحياناً ردات فعل انفعالية مبالغ فيها، يصعب عليك ضبطها، انتبه على وجه الخصوص من فورات غضبك، يمكن أن تجرح أحداً بمحيطك، نهارك بطيء، يمكن أن يحيطك هذا الشيء ويدفعك للهرب، تشعر ببعض التوتر ويبقى نهارك هكذا تضع فيه سلم أولويات، خذ نفس اليوم مولود الدلو حتى يصل القمر لبرجك.

الحوت: نهارك فيه تناغم وانسجام الأصدقاء وتشعر بقرب الأصدقاء وانك تريد تعويض كل ما فاتك من فرص حتى تتمتع فيها الأصدقاء، مصالحة أو لديك دعوات لحضور حفلة أو مناسبة، يجب أن تكون جدّي حتى لا تشتت طاقاتك، يوم ايجابي ونشط، أصدقاء لك فترة لم تراهم وتحضر حفلة معهم أو تدعى على عزيمة غداء أو تتعرف على وجه جديد، عنوان نهارك نشاط اجتماعي مولود الحوت.