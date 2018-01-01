كأس العالم 2018 : مارادونا و أساطير كرة القدم يحضرون المباريات مقابل المال ؟!

جهينة نيوز

أثار الأسطورة الأرجنتينة دييغو أرماندو مارادونا، الجدل خلال حضوره مباريات كأس العالم روسيا 2018، حيث كان الشيء الأبرز خلال لقاءات الأرجنتين الثلاث بالمونديال.

و ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مارادونا يحصل في كل مباراة على 10 آلاف جنيه إسترليني، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت الصحيفة الإنكليزية، إن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حاول جلب أسطورة من كل منتخب ليجمع بين الماضي والحاضر.

واضطر الفيفا لتحمل تكاليف سفر وإقامة هؤلاء الأساطير، الذين اعتبرهم إنفانتينو سفراء لمنتخباتهم في المونديال الروسي، ضمن خطة إنفانتينو.

وتصدر مارادونا عناوين الصحف في المباراة الأخيرة لمنتخب الأرجنتين أمام نيجيريا، والتي حسمت تأهل فريق التانجو للدور القادم، بفوز عسير على حساب المنتخب الأفريقي، بعد إصابته بوعكة صحية.