مراقبون : تصرف ماركل أثناء جلوسها بجانب الملكة إليزابيث "غير محترم"

جهينة نيوز

أشار العديد من المراقبين الملكيين إلى أن "دوقة ميغان ماركل"، أخطأت حين بدت رجلاها منزلقتين بشكل واضح في اتجاه الملكة "إليزابيث"، أثناء استقبال القادة الشباب في قصر باكنغهام وكانت تجلس إلى جانب الأمير هاري.

و شدد المراقبون على أن ما فعلته "ماركل"، كان سلوك غير محترم و وغير ملائم في البروتوكول الملكي. ، حيث ظهرت وهي تضع ساقيها في اتجاه جلوس الملكة إليزابيث

وأضاف نشطاء التواصل الاجتماعي في تعليقهم على المشهد: "لقد وضعت دوقة ساسكس ساقيها بشكل خاطئ، يا له من ازدراء للملكة"، فيما تابع آخر: "جميع السيدات الملكات يضعن ساقيهما فوق بعضها عند الكاحلين أو يضعان كلتا الساقين إلى الجانب"

أما خبير الإتيكيت، وليام هانسون، فأكد أنه لا يوجد شيء خاطئ في الطريقة التي اختارت ماركل أن تجلس بها. وكانت "ماركل" قد اختارت استخدام تقنية finishing school التقليدية من خلال وضع ساق واحدة فوق الأخرى، وتستخدم من قبل السيدات اللواتي يرغبن في عرض ثوب كبير.