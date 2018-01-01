منتخب سورية لكرة السلة يتأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم

جهينة نيوز

تأهل منتخب سورية لكرة السلة إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم التي ستقام في الصين العام القادم بعد فوزه على المنتخب الهندي81-76 نقطة في المباراة التي أقيمت اليوم في صالة جهاد نوفل في العاصمة اللبنانية بيروت في أولى مباريات النافذة الثالثة

وتقدم منتخبنا في الربعين الأول والثاني بواقع 21-12 و 22-18 نقطة وفي الربع الثالث انتفض المنتخب الهندي وحقق تقدما بنتيجة 24-21 وحسم الربع الرابع نتيجة المباراة بعد تفوق منتخبنا 22-17 ليفوز في اللقاء بنتيجة81-76 وبفارق 5 نقاط ويتأهل رسمياً إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخبنا مباراته الثانية في النافذة الثالثة مع المنتخب اللبناني يوم الأحد القادم وينص نظام التأهل على صعود المنتخبات الثلاثة الأوائل في كل مجموعة من المجموعات الأربع في قارة آسيا إلى الدور الثاني الذي يضم 12 منتخباً يقسمون إلى مجموعتين تضم كل مجموعة ستة منتخبات حيث تتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في الصين إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الرابع.

وشارك منتخبنا في النافذتين الأولى والثانية في التصفيات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والهند ولبنان فخسر أمام نظيره الأردني بنتيجة 62-87 نقطة ضمن النافذة الثانية وأمام نظيره اللبناني بنتيجة 63-87 نقطة علماً أنه فاز ضمن النافذة الأولى على الهند بنتيجة 74-52 نقطة وخسر مع الأردن بنتيجة 72-109 نقاط.

المصدر سانا