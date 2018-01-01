تهديدات بوجود قنابل في مدينة "سمارا" التي تستضيف مباريات في المونديال

جهينة نيوز

ذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة مراكز للتسوق في مدينة سمارا الروسية التي تستضيف مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم أخليت اليوم الخميس بسبب تهديدات عبر الهاتف بوجود قنابل.

وأضافت وسائل الإعلام أن خدمات الطوارئ وصلت إلى مراكز التسوق ومعها كلاب مدربة على البحث. ولم يتسن الوصول للأفرع المحلية لوزارة الطوارئ ووزارة الداخلية للتعليق.

واستضافت سمارا أربع مباريات في دور المجموعات بما في ذلك اللقاء الذي فازت فيه كولومبيا على السنغال بهدف من دون مقابل في وقت سابق اليوم الخميس. وسوف تستضيف المدينة مباراة في الدور المقبل وأخرى في دور الثمانية.

وتلقت الشرطة عددا من التهديدات بوجود قنابل في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء في مدينة روستوف أون-دون مما أدى إلى إخلاء حانات ومطاعم.

وقالت الشرطة في روستوف أون-دون إنها نفذت عمليات تفتيش ولم تعثر على شيء.