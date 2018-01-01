بلجيكا تربح إنجلترا وتختار الطريق الصعب

جهينة نيوز

تصدّرت بلجيكا المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم 2018، بفوزها على إنجلترا 1-0 مساء الخميس، على ملعب كالينينجراد، في آخر مباريات الدور الأول.

وأحرز عدنان يانوزاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ورفعت بلجيكا رصيدها في ختام المجموعة إلى 9 نقاط مقابل 6 لإنجلترا، علما بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.

وضربت بلجيكا موعدا مع اليابان في الدور التالي، ومن المحتمل بشدة أن تواجه البرازيل في ربع النهائي، فيما تلعب إنجلترا مع كولومبيا.

أشرك المنتخبان تشكيلتان رديفتان في هذا اللقاء، حيث أجرى مدرب المنتخب الإنجليزي جاري ساوثجيت 8 تعديلات على تشكيلته الأساسية، فشارك جاري كاهيل وفيل جونز بخط الدفاع، وإريك داير وفابيان ديلف في الوسط، وترينت ألكسندر أرنولد وداني روز كظهيرين على الطرفين، وماركوس راشفورد وجيمي فاردي في الخط الأمامي، مقابل جلوس هدّاف الفريق هاري كين على الدكة.

من ناحيته، أشرك مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز 9 لاعبين احتياطيين في تشكيلته، فلعب توماس فيرمايلين، ولياندر ديندونكر في الدفاع، وناصر الشاذلي ومروان فيلايني وموسى ديميلي وعدنان يانوزاي ويوري تيليمانس في الوسط، وثورجان هازارد وميشي باتشواي في الهجوم.

وباغت المنتخب الإنجليزي خصمه في الدقيقة الثانية عندما استغل فاردي كرة خاطئة ومر من الناحية اليمنى قبل أن يرسل كرة أمام المرمى أبعدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وردت بلجيكا بتسديدة قوية من تيليمانز تصدّى لها الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد في الدقيقة السادسة.

وكاد المنتخب البلجيكي يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما أحدثت هجمة ارتباكا أمام المرمى الإنجليزي، ليغمز باتشواي الكرة من مسافة قريبة، لكن جاري كاهيل أبعدها قبل أن تجتاز خط المرمى.

وتبادل الفريقان الأفضلية في الدقائق التالية ووصلت الكرة داخل منطقة الجزاء الإنجليزية إلى فيلايني الذي سدّدها لكنها اصطدمت بألكسندر أرنولد في الدقيقة 27، ثم ذهبت رأسية من لوفتوس تشيك بجانب المرمى البلجيكي في الدقيقة 35.

ودخل هاري ماجواير مكان جون ستونز قبل بداية الشوط الثاني، وأهدر راشفورد فرصة تسجيل هدف لإنجلترا في الدقيقة 48 عندما تغلّب فاردي على ديمبلي قبل أن يمرر إلى راشفورد الذي فشل في تهديد مرمى كورتوا.

وافتتحت بلجيكا التسجيل في الدقيقة 51 بعدما وصلت الكرة إلى يانوزاي في الجهة اليمنى، فراوغ روز ببراعة قبل أن يسدّد بيسراه كرة مقوسّة عانقت الشباك.

وواجهت إنجلترا صعوبة في التقدّم نحو المواقع الأمامية، حتى الدقيقة 66 عندما وصلت كرة بينية إلى راشفورد الذي انفرد بالمرمى وسدّد الكرة لكن كورتوا أبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية لم تثمر

ودخل فينسنت كومباني مكان فيرمايلين في تشكيلة بلجيكا، وأجرت إنجلترا تبديلا هجوميا بإخراج ألكسندر أرنولد وإشراك داني ويلبيك.

وكادت إنجلترا تحرز التعادل في الدقيقة 83 عندما وصلت كرة إثر ركلة ركنية إلى ويلبيك الذي سدد مباشرة لكن فيلايني حوّلها بقدميه إلى ركنية أخرى لم تثمر.

وأنقذ بيكفورد مرماه من هدف محقق إثر تسديدة أخرى مميّزة من يانوزاي، ووصلت الكرة في الوقت بدل الضائع إلى فيلايني الذي سدد من الناحية اليسرى في الشباك الخارجية.