ماهي المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في مونديال روسيا 2018

الخميس, 28 حزيران 2018 الساعة 20:31 | رياضة, مونديال روسيا 2018

ماهي المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في مونديال روسيا 2018

جهينة نيوز

اكتمل اليوم الخميس عقد المنتخبات الـ 16 المتأهلة إلى الدور الثاني من نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وانتزع منتخبا كولومبيا واليابان آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دور الـ 16 للمونديال، بعد أن احتلتا المركزين الأول والثاني في المجموعة الثامنة.

فيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة رسميا إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018، التي تستمر لغاية 15 يوليو المقبل:

المجموعة الأولى:

- الأوروغواي

- روسيا

المجموعة الثانية:

- إسبانيا

- البرتغال

المجموعة الثالثة:

- فرنسا

- الدنمارك

المجموعة الرابعة:

- كرواتيا

- الأرجنتين

المجموعة الخامسة:

- البرازيل

- سويسرا

المجموعة السادسة:

- السويد

- المكسيك

المجموعة السابعة:

- إنجلترا

- بلجيكا.

المجموعة الثامنة:

- كولومبيا

- اليابان.

المصدر: RT


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