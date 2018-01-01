هايلي: ايران كوريا شمالية جديدة

الخميس, 28 حزيران 2018 الساعة 19:51 | سياسة, عالمي

هايلي: ايران كوريا شمالية جديدة

جهينة نيوز

صرحت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بأن واشنطن ستواصل ضغوطاتها على إيران، واصفة إياها بأنها كوريا شمالية جديدة.

وقالت هايلي في خطاب ألقته في مركز الأبحاث "Observer Research Foundation" في نيو دلهي، اليوم الخميس: "ننوي ممارسة الضغط على إيران ونأمل بأن تنضم إلينا الدول الأخرى، إذ أن طهران في نظرنا هي كوريا شمالية جديدة".

وأضافت أن واشنطن "على يقين ثابت أن إيران تمثل خطرا"، مشيرة إلى أن هذا الاعتقاد "يعتمد على أدلة حقيقية لا افتراضية".

وتابعت هايلي وفقا لتعبيرها : "نرى أن إيران بالرغم من الصفقة معها لا تزال تنتهك القرارات الدولية. لقد انتهكت الاتفاق حول إنشاء الصواريخ الباليستية وتدعم الإرهاب وتقوم ببيع أسلحتها وتوفرها للحوثيين في اليمن".


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  1. 1 محمود
    28/6/2018
    20:33
    الوجه البشع لاميركا
    قبّحَ الله وجهك بقبح لا قبح بعده,ممثله وعن جدارة الوجه البشع لاميركا. الدهقان بخطأه اعطى اميركا فرصة وانحنى للعاصفة والآن حشرتموه بالزاوية, نتمنّى أن يُخزيكم بعون الله .

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