كونتي يهدد بتعطيل مقررات قمة الاتحاد الاوروبي

جهينة نيوز

هدد رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي الخميس بتعطيل مقررات قمة الاتحاد الاوروبي المخصصة لمسألة الهجرة اذا لم تحصل روما على ما يحقق مطالبها.

وحذر كونتي لدى وصوله إلى بروكسل لحضور القمة "ننتظر أفعالا. هذه القمة ستكون خيارا وأنا مستعدّ لأستخلص منها النتائج".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت لديه نية تعطيل نتائج القمة اذا لم يحصل على ما يرضي ايطاليا، قال كونتي "انه احتمال لا أريد أن أتخيّله، لكن اذا وصلنا اليه، لن تكون هناك نتائج نتقاسمها".

وذكر رئيس الحكومة الايطالية الشعبوية أن بلاده قدمت لائحة طلبات أثناء الاجتماع غير الرسمي الذي عُقد مع 15 من نظرائه الأحد في بروكسل. وقال ان "ايطاليا أعدّت اقتراحا، نعتبره منطقيا لأنه مطابق تماما للروح والمبادئ التي يستند إليها الاتحاد الاوروبي".

وشدد على أن "في اللقاءات التي أجريتها مع قادة الدول الأعضاء، سمعت الكثير من مظاهر التضامن. ننتظر أن تُجسّد هذه الأقوال، أفعالا".

وأكد أن "ايطاليا ليست بحاجة الى إشارات كلامية بل الى أفعال ملموسة. انها اللحظة المناسبة: من هذا المنطلق، هذا اللقاء يجب أن يكون خيارا واضحا بين مسارين".