السيدة اسماء تشارك في ورشة عمل بمحافظة حماه

جهينة نيوز

شاركت السيدة أسماء الأسد، اليوم، في ورشة عمل حول نتائج مسح المنظمات غير الحكومية الفاعلة ضمن محافظة حماة.

وقالت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ("..التغيير بحاجة لأن نكون منفتحين على غيرنا.. وأن نكون صادقين مع أنفسنا وندرك بأن لدينا مشاكل وبأن التحديات أمامنا قد تضاعفت خلال السنوات الماضية.. وهذا التغيير لا يقتصر فقط على معالجة البيروقراطية.. فتغيير القوانين سهل.. ولكن الأهم هو تغيير الثقافة.. وبدون هذا التغيير لا يمكننا تحقيق النتائج التي نطمح لها كمواطنين سوريين.. فثقافة العمل لا تتغير بتعليمات تنفيذية.. ولا قرارات.. ولا بكلام على ورق.. ثقافة العمل لا تتغير إن لم يكن لدينا الإرادة لتغييرها.. "، السيدة #أسماء_الأسد خلال حضورها اليوم ورشة عمل حول نتائج مسح المنظمات غير الحكومية الفاعلة ضمن محافظة #حماة).

المصدر: رئاسة الجمهورية