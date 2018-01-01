12 حدث وراء فضيحة ألمانيا في المونديال

جهينة نيوز

خرج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم في مفاجئة مدوية غير منتظرة بعد الخسارة من كورياالجنوبية وتذيل المجموعة السادسة. ولكن هناك أحداث سبقت الخروج كانت توضح إمكانية حدوث هذا الأمر موقع Goal يرصدها وفق ترتيبها الزمني

1- 27 مارس | ألمانيا تخسر مباراة ودية أمام البرازيل وتوني كروس يوجه اللومللاعبين

2 - 13 مايو | مسعود أوزيل والكاي جوندوجان يلتقيان رئيس تركيا، رجب أردوغان، في لندن مما يثير حفيظة الجمهور الألماني وخاصة بسبب الخلاف السياسي بين البلدين

3 - 2 يونيو | مانويل نوير يشارك للمرة الأولى بعد غياب 8 أشهر أمام النمسا في مباراة ودية خسرتها ألمانيا 2-1 وظهر مستوى الحارس أقل من المتوقع

4 - 8 يونيو | صافرات الاستهجان لا تتوقف ضد جوندوجان في مباراة السعودية الودية والتي أثرت سلبًا على اللاعب

5 - 12 يونيو | أبطال العالم يسافرون إلى روسيا وتوماس مولر يؤكد أن اللاعبين في أفضل حالة ذهنيًا

6 - 13 يوليو | يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، يؤكد وجود خلاف بسيط حول مقر إقامة المانشافت

7 - 17 يوليو | ألمانيا تخسر المباراة الافتتاحية لها في كأس العالم أمام المكسيك في مباراة شهدت تراجع مستوى بعض اللاعبين مثل سامي خضيرة ومسعود أوزيل

8 - 19 يونيو | مانويل نوير يقلل من أهمية الخسارة ضد المكسيك ويؤكد أن فرصة المنتخب في التأهل كبيرة جدًا

9 - 23 يونيو | توني كروس يحيى آمال ألمانيا بتسجيل هدف الفوز على السويد في الدقائق الأخيرة

10 - 26 يونيو | يواخيم لوف يؤكد أن هدف المنتخب الفوز بفارق هدفين على كوريا الجنوبية والتأهل في صدارة المجموعة

11 - 27 يونيو | ألمانيا تخسر بصورة مفاجئة أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين وتتذيل الترتيب ولوف يعلن أنه المسئول

12 - 28 يونيو | الصحافة تؤكد حدوث شجار بين مسعود أوزيل والجمهور الألماني، والاتحاد يصدر بيانًا للاعتذار عن الخروج المبكر

المصدر Goal