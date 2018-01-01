بيروت تمنع استخدام اعلام المونديال خارج اطار التشجيع

جهينة نيوز:

أعلن محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب عبر "تويتر"، أن فوج حرس مدينة بيروت يستكمل تنفيذ قراره منع رفع أعلام الدول المشاركة في المونديال في الحالات التالية:

عندما ترفع بشكل استفزازي وتؤدي الى إثارة المشاكل بين أهل الجوار، وتتسبب بتشويه منظر واجهات الأبنية والمنظر العام، وعندما تستعمل خارج اطار التشجيع الرياضي والمنافسة الرياضية".

و شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأربعاء، حادثا مأساويا أسفر عن مقتل شاب، وذلك على خلفية خروج المنتخب الألماني من مونديال روسيا وتأهل البرازيل للدور الثاني.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن شابا في العشرين من عمره كان يحتفل بفوز البرازيل على صربيا وتأهلها للدور الثاني، عبر إطلاق الألعاب النارية، الأمر الذي استفزّ شابين من أنصار المنتخب الألماني.

وحسب المصادر ذاتها، أقدم الشابان على طعن الضحية بالسكاكين، ما أسفر عن مقتله على الفور، ليذهب ضحية التعصب الأعمى في تشجيع المنتخبات.

المصدر وكالات