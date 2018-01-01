بالخريطة درعا : الجيش السوري يحرر اللواء 52 وعدة قرى في ريف درعا الشرقي

جهينة نيوز

أكد مصدر ميداني سيطرت وحدات الجيش السوري على اللواء 52 مع عدد من البلدات المحيطة بريف درعا الشرقي ، إثر مواجهات عنيفة مع إرهابيي "النصرة" .

وقال المصدر لمراسلون إن وحدات الجيش السوري سيطرت على المليحة الشرقية والمليحة الغربية والرخم واللواء 52 جنوب شرق بلدة الحراك ، بعد ان خاضت القوات معارك عنيفة مع المسلحين أدت لمقتل عدد منهم وفرار من تبقى .

وتسعى وحدات الجيش السوري إلى حصار مواقع المسلحين في بلدات الحراك وعلما وكتائب الدفاع الجوي المحيطة .

وكانت وحدات الجيش السوري قد سيطرت في وقت سابق من هذا الأسبوع على كامل منطقة اللجاة مع قراها الـ 44 ، وتمكنت من ضبط مخازن أسلحة وذخيرة بالاضافة للعديد من المشافي الميدانية والأدوية الإسرائيلية .

وتهدف العمليات العسكرية في هذا المحور إلى السيطرة على كامل المنطقة الفاصلة بين ريف السويداء الشمالي الشرقي مع ريف درعا الشرقي .

وفي محور المدينة ، بدأت وحدات الجيش السوري عملية عسكرية أخرى بمحور درعا البلد وسجن عرز والصوامع ، حيث تعمل القوات على استهداف مواقع المسلحين بالمدفعية والراجمات تمهيدا للتقدم في المنطقة .

وخلال يوم أمس لجأ المئات من أهالي إبطع وداعل إلى حواجز الجيش لتخليصهم من المجموعات الارهابية التي تسيطر على منطقتهم ، حيث تعمل القوات على تأمينهم ، في حيث قامت المجموعات الإرهابية باستهداف المدنيين في بلدة الغارة الغربية على خلفية رفع العلم السوري ومطالبة الأهالي بدخول الجيش للبلدة .

وكانت وحدات الجيش السوري قد بدأت عملية عسكرية في المنطقة الجنوبية من سوريا ، وباشرت بالتقدم في محاور درعا الشرقية وذلك بعد رفض المسلحين للمصالحة الوطنية واستمرارهم بقصف المدنيين في القرى والبلدات الآمنة .