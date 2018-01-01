بالفيديو.. انفجار منطاد في الجو ينتهي بمعجزة!

جهينة نيوز:

نجا قائد منطاد في ولاية ميشغان الأميركية بأعجوبة من الموت، بعد أن اصطدم بأسلاك عمود كهربائي، وتسبب "ماس" في اشتعال النيران بالمنطاد.

وحيث كان المنطاد وهو من نوع يستخدم الهواء الساخن للتحليق، على وشك الهبوط إلى الأرض حين اصطدم بأسلاك كهربائية، فحصل انفجار واحترق جزء منه.

وخمدت النار بشكل سريع، ثم أخذ المنطاد يحلّق نحو الأعلى إلى أن طفا على سطح بحيرة مجاورة.

وساعد صيادون وراكبو زوارق الناجي من الحادثة على إعادة المنطاد إلى البر، قائلين إن ما حصل كان معجزة حقيقية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" فإن قائد المنطاد كان محظوظا ولم يصب بأي جروح بالرغم من خطورة الحادث.

وفتحت هيئة الطيران الاتحادي في الولايات المتحدة تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحادث، لاسيما أنه أول حالة من نوعها تسجل منذ عقود في المهرجان الذي يقام بمنطقة هويل، حيث وقعت الحادثة.