كأس العالم 2018... جدول مباريات اليوم الخميس

جهينة نيوز:

تقام، اليوم الخميس 18 يونيو/ حزيران، أربع مباريات في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وتأتي المباريات الأربع على النحو التالي:

المجموعة السابعة

اليابان تواجه منتخب بولندا الذي ودع البطولة بالفعل في تمام الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش، على ملعب فولغوغراد.

وفي نفس المجموعة، تقام مواجهة حامية بين المنتخبين السنغالي والكولومبي في ذات التوقيت، على ملعب سامارا.

المجموعة الثامنة

يسعى المنتخب التونسي الذي ودع البطولة بخسارتين، لتحقيق فوز شرفي على منتخب بنما في المباراة التي تقام بحلول الساعة السادسة مساء، على ملعب موردوفيا.

وفي قمة اليوم، يصطدم المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي في الثامنة مساء، على ملعب كالينينغراد.