بنك بيمو السعودي الفرنسي يفتتح فرع دمر بحلته الجديدة

جهينة نيوز:

اعلن بنك بيمو السعودي الفرنسي عن انتقال فرعه في في منطقة مشروع دمر الى الجزيرة 9 مقابل مدرسة سمير نحاس. حيث سيستقبل الفرع ابتداءً من 24 حزيران العملاء والزبائن بحلته الجديدة والتي تبرز الهوية التجارية للبنك.

وتشكّل الفروع الجديدة التي تم افتتاحها حديثاً للبنك انعكاساً لخطة التطويرالتي ينفذها بيمو السعودي الفرنسي والتي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بالفروع، من ناحية استخدام أحدث التقنيات المصرفية العصرية وذلك لمنح تجربة مصرفية أكثر تميزاً، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

يذكر أن بنك بيمو السعودي الفرنسي قد باشر أعماله في سورية عام 2004كأول مصرف سوري خاص يؤسس على الأراضي السورية، وهو من المصارف الرائدة من حيث العراقة المصرفية لمؤسسيه والتزام مساهميه وخدماته الواسعة والمهنية العالية للكادر العامل فيه