الاتحاد التونسي لكرة القدم يطلب و "الفيفا" يرفض!

جهينة نيوز

بات المنتخب التونسي في وضع لا يحسد عليه عقب رفض الفيفا ترسيم الحارس معز بن شريفية ضمن قائمة نسور قرطاج.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً طلب الجامعة التونسية لكرة القدم بإدراج اسم الحارس معز بن شريفية ضمن لائحة نسور قرطاج المشاركة في كأس العالم روسيا FIFA 2018.

ومثّل الردّ السلبي من الفيفا ضربة قاسية للإطار الفني للمنتخب التونسي بقيادة نبيل معلول الباحث عن إنهاء المشوار المونديالي بنتيجة إيجابية تخفّف من وقع الخروج المبكّر من البطولة العالمية.

وحاول الاتحاد التونسي لكرة القدم إضافة اسم حارس الترجي الرياضي بن شريفية، الذي التحق بالمجموعة الأربعاء في سارانسك عقب إصابة حامي عرين نسور قرطاج فاروق بن مصطفى خلال التدريبات، إلى قائمة المنتخب التونسي بيد أن الطلب قوبل بالرفض من قبل الفيفا.

وسيغيب بن مصطفى الذي يعاني من تمدّد على مستوى الرباط الداخلي للركبة عن مباراة اليوم الخميس مما يعني أن تونس ستواجه بنما بحارس واحد هو أيمن المثلوثي.

يذكر أن المنتخب التونسي عانى من لعنة الإصابات قبل وخلال المونديال الروسي إذ يغيب عن صفوف نسور قرطاج النجم الأول للكرة التونسية يوسف المساكني محترف الدحيل القطري المصاب قبل البطولة فضلاً عن انتهاء مشوار الحارس الأول معز حسن وزميليه صيام بن يوسف وديلان برون أثناء المسابقة العالمية.