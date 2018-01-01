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شاهد كيف يستهدف الجيش السوري مواقع المسلحين ليلا في درعا
الأربعاء, 27 حزيران 2018 الساعة 23:55 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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