هبوط مخزونات النفط الأمريكية بحوالي 9.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي

جهينة نيوز

هبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 9.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بأكثر من التوقعات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، تراجع المخزونات إلى 416.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو/ حزيران الماضي.

والبيانات المعلنة، أعلى من التقديرات التي أعلنها أمس معهد البترول الأمريكي، والتي أظهرت انخفاضا في المخزونات بمقدار 9.2 ملايين برميل، الأسبوع الماضي.

وتعتبر هذه أكبر وتيرة هبوط أسبوعية للمخزونات الأمريكية، منذ سبتمبر/ أيلول 2016.

في سياق متصل، ارتفعت مخزونات البنزين بواقع 1.2 مليون برميل إلى 241.2 مليون برميل، فيما استقرت مخزونات وقود التدفئة عند 117.4 مليون برميل، من دون تغيير.

وبحلول الساعة (16:04 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 2.4 بالمائة أو ما يعادل 1.83 دولارا إلى 78.14 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أغسطس/ آب بنسبة 3.29 بالمائة أو ما يعادل 2.32 دولارا إلى 72.85 دولارا للبرميل.

المصدر: الاناضول