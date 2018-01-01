وفاة والد مايكل جاكسون عن عمر 89 عاما

جهينة نيوز

توفي جوزيف "جو" جاسكون، كبير عائلة جاسكون الغنائية عن عمر ناهز 89 عامًا، في مستشفى بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من العائلة لشبكة "سي إن إن".

وذكرت الشبكة أنه لم يتم الكشف عن سبب الوفاة بعد، إلا أن وفاته جاءت بعد أيام من نقله إلى المستشفى.

وكان جاكسون الأب والمدير لنجمي البوب مايكل وجانيت جاكسون، إلى جانب فرقة "الجاكسون الخمسة"(فرقة غنائية مكونة من 5 إخوة من عائلة جاسكون).

والجمعة الماضية، ذكر موقع "تي إم زد" الأمريكي المعني بأخبار المشاهير إنه تم نقل جاكسون إلى المستشفى لإصابته بسرطان خطير.

والأحد الماضي، نشر الحساب الرسمي لجو جاكسون تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها: "أكثر ما أراه أمامي هو غروب الشمس (يشير للموت)، الشمس تشرق عندما يحين الوقت، وسواء أعجبك ذلك أم لم يعجبك، ستغرب الشمس عندما يحين وقت غروبها (في إشارة للموت)".