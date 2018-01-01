بومبيو: كوريا الشمالية تدرك مدى الرغبة الامريكية بنزع السلاح النووي

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه واثق من أن كوريا الشمالية تدرك مدى الرغبة الأميركية في النزع التام للأسلحة النووية بينما تتفاوض الدولتان عقب القمة التي جمعت الرئيس دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة هذا الشهر.

وقال بومبيو في جلسة للجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ "لقد كنا واضحين تماماً في محادثاتنا بشأن ما نعنيه عندما نقول نزع كامل للأسلحة النووية".

وأضاف أنه سيقود المحادثات المستمرة مع بيونغ يانغ وأنه متفائل بأن الولايات المتحدة ستبدأ تسلم رفات الجنود الأميركيين من الحرب الكورية "في المستقبل القريب".