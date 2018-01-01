سويسرا تسقط في فخ التعادل أمام كوستاريكا

جهينة نيوز

تعادل منتخبي سويسرا وكوستاريكا، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

أحرز بليريم دزيمايلي "31" ودرميتش "88" لسويسرا، بينما سجل كيندال واتسون "56" ويان سومر بالخطأ في مرماه "93".

وارتفع رصيد سويسرا إلى 5 نقاط بالمركز الثاني، خلف البرازيل، لتتأهل للدور الثاني وتواجه السويد، بينما تحقق كوستاريكا أول نقاطه في البطولة، ويودع منافسات المونديال من الدور الأول.

المنتخب الكوستاريكي، بدأ أولى هجمات اللقاء في الدقيقة 5، عن طريق جويل كامبل، بعدما باغت الحارس بتسديدة قوية، تصدى لها سومر، لتعود إلى سيلسو بورخيس، الذي سدد كرة رأسية نجح سومر في التألق وأبعدها لترتطم بالقائم.

وحرمت العارضة، دانييل كوليندريس، لاعب كوستاريكا من هدف رائع في الدقيقة 9، بعد تسديدة من على حدود المنطقة، بطريقة رائعة سددها لتصطدم بالعارضة.

وشهدت الدقيقة 16، أولى فرص سويسرا الخطيرة، بعد تسديدة من جافرانوفيتش، مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد برايان أوفييدو، أن يسجل هدف التقدم لكوستاريكا بالدقيقة 19، إلا أن سومر تألق وأبعدها إلى ركنية، كما حاول كريستيان جامبوا، ظهير أيمن كوستاريكا، التسديد من خارج المنطقة، إلا أن سومر كان لها بالمرصاد.

وتمكن دزيمايلي، من تسجيل الهدف الأول لمنتخب سويسرا في الدقيقة 31، بعدما وصلته بتمريرة رائعة من بريل إمبولو، وسط خروج للحارس كيلور نافاس، لتذهب إلى دزيمايلي الذي يسددها بكل قوة في المرمى.

وحصل ستيفان ليشتشتاينر، ظهير أيمن سويسرا، على بطاقة صفراء في الدقيقة 36، بعد تدخل عنيف على لاعب كوستاريكا، ليغيب عن المباراة المقبلة، في الدور المقبل، لتراكم البطاقات.

وأهدر جويل كامبل، فرصة إحراز هدف التعادل لبلاده في الدقيقة 48، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، فشل في تسديدها كامبل بالشكل الصحيح، ورد ريكاردو رودريجيز، بتسديدة قوية على مرمى كوستاريكا، إلا أنها علت العارضة.

وأنقذ كيلور نافاس، مرماه من فرصة الهدف السويسري الثاني، بالدقيقة 52، بعد تسديدة من إمبولو.

ومن ركنية في الدقيقة 56، نفذت عن طريق كامبل، تمكن كيندال واستون، مدافع كوستاريكا، من تسجيل هدف التعادل برأسية أسكنها شباك يان سومر، لتعلن عن التعادل وأول أهداف كوستاريكا في مونديال روسيا.

الدقيقة 60 شهدت أولى تبديلات سويسرا، بخروج بيهرامي ونزول دينيس زكريا، ونزول جوسيب درميتش بدلاً من جافرانوفيتش، في الدقيقة 68.

حصل فابيان شار، مدافع سويسرا، على بطاقة صفراء، عقب عرقلته لجويل كامبل، ليتأكد غيابه عن مباراة المنتخب المقبلة أمام السويد في دور الـ16.

وفي الدقيقة 88، نجح البديل درميتش، في تسجيل الهدف الثاني لسويسرا، بعدعرضية من دينيس زكريا، سددها المهاجم في المرمى. واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 89، على سويسرا، قبل أن يعود لإلغائها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، ويحتسب حالة تسلل.

وعاد حكم المباراة لاحتساب ركلة جزاء على سويسرا، بعد سقوط كامبل داخل المنطقة، ويسددها رويز، الذي فشل في تحويلها بالمرمى، لتصطدم بالعارضة ثم بحارس سويسرا وتسكن الشباك وتعلن عن تعادل الفريقين (2-2).